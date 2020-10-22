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Spor, Futbol

Stancu Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde

Rumen futbolcu Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşmaya çalışacak.

Halil İbrahim Avşar   | 22.10.2020
Stancu Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. gol peşinde

Ankara

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Başkent ekibinin tecrübeli futbolcusu Bogdan Stancu, rakip fileleri havalandırması durumunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak.

Ülkesi dışında sadece Türkiye'de forma giyen 33 yaşındaki Rumen futbolcu, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı.

Geçen sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.

Stancu, bu sezonun 4. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Türkiye'de ilk Galatasaray formasını giydi

Ülkesi dışında sadece Türkiye'de futbol oynayan Stancu, 2 gol atabildiği ve yarım sezon süren Galatasaray macerasının ardından Orduspor'un yolunu tuttu.

Süper Lig'de Orduspor formasıyla ağları 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında 10'ar kez havalandıran Stancu, daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu.

Başkent ekibinde ligde 2013-14 sezonunda 13, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-17 sezonunun ilk 2 haftasını boş geçmese de yaşadığı sakatlık sonrası sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Ara transfer döneminde Bursaspor'a giden Stancu, sezonu 2 golle tamamladı. Bursaspor ile 2017-18 sezonunda 31 lig maçında ağları 8 kez sarsan Stancu, 2018-19 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı.

Stancu, söz konusu sezonun devre arasında eski takımı Gençlerbirliği'ne döndü. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 4 farklı takımla 244 maça çıkarken, 79 gol kaydetti.

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