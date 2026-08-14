Husiler, Yemen'in Kızıldeniz'e açılan El-Muha Limanı'nı füzelerle hedef aldı

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonuna göre Husiler, Taiz vilayetine bağlı El-Muha ilçesindeki limana saldırdı.

El-Muha Limanı'nın Husiler tarafından birkaç füzeyle hedef alındığı saldırılarda can kayıplarının olduğu belirtildi.

Bu arada Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Husilerin El-Muha Limanı ve ilçe merkezine 10 füzeyle saldırdığı aktarıldı.

Husilerin El-Muha Limanı'nı 4 füzeyle hedef aldığına dikkat çekilen haberde, füzeli saldırıda limanda hasar oluştuğu ve ilgili birimlerin hasar tespit çalışmalarına başladığı kaydedildi.

El-Muha ilçe merkezine yönelik 6 füzeyle düzenlenen saldırıda da en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, Husilerin bölgeye yönelik saldırılarında kullanılan bir insansız hava aracının ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, El-Muha bölgesini bir dizi balistik füzeyle hedef alarak bazı askeri botları ve silahları yok ettiklerini aktardı.

Seri, El-Muha'ya yönelik saldırılarında hükümet güçleri saflarında yer alan onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını öne sürdü.

Husiler, 9 Ağustos Pazar günü El-Muha Limanı ile ilçe merkezini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Saldırılarda çok sayıda Yemenli hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı.

El-Muha Limanı, 12 Ağustos'ta da Husilerin füzeli saldırılarına maruz kalmıştı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'da petrol tesislerini İHA'yla hedef aldıklarını duyurdu

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan’a yönelik yeni bir saldırı yapıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesislerine Husiler tarafından İHA'yla saldırı düzenlendiğine dikkat çekilen haberde, söz konusu saldırının Yemen'in kuzeybatısındaki hava sahasının savaş uçaklarıyla ihlal edilmesine karşılık yapıldığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, dün de Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini iki İHA'yla hedef aldıklarını duyurmuştu.