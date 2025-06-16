Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏀 Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi Beşiktaş Fibabanka oldu.— AA SPOR (@aa_spor) June 16, 2025
✍️ Galatasaray, Alman milli futbolcu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.
🇸🇪 Armand Duplantis, sırıkla atlamada 12. kez dünya rekoru kırdı.
➡️ Trendyol'un katkılarıyla hazırlanan “Sporda… pic.twitter.com/bKUHoZIarS