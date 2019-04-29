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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Erkan Tiryaki   | 29.04.2019
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı.

Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Bursaspor-Akhisarspor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:

3 Mayıs Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Beşiktaş

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

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