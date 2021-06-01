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Spor, Futbol

Ümit Davala, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren yardımcı antrenör Ümit Davala, veda mesajı yayımladı.

Ercan Çakar   | 01.06.2021
Ümit Davala, Galatasaray'a veda etti

İstanbul

Sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajına, "Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübüm için yaptığım sayısız fedakarlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğim gönül rahatlığı." ifadeleriyle başlayan Davala, şunları kaydetti:

"Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım. Hayatın ne getireceği bilinmez ama mücadeleye hazırım ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğum kariyerime, dolayısıyla kendime bu anlamda bir borcum olduğunu biliyorum."

Ümit Davala, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Hikayenin bu noktasında, en başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum. Ülke futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamıyla hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmak, ailesinden biri olmak benim için başlı başına onurdu. Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray'ın büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbinde taşıyacağım."

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