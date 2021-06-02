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A Milli Futbol Takımı Almanya kampındaki ilk antrenmanına çıkıyor.
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Spor, Futbol

Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonu transfer ve tescil dönemlerini açıkladı.

Süha Gür   | 02.06.2021
Futbolda 2021-2022 sezonu transfer dönemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı aktarıldı.

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