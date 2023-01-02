Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
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