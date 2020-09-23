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Spor, Futbol, Koronavirüs

Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Özbekistan takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Abdulkadir Karakaya   | 23.09.2020
Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.


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Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

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