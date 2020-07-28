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Spor, Futbol

Sörloth uzatma dakikalarının krallığını da kimseye bırakmadı

Süper Lig 2019-2020 sezonunda müsabakaların ilk ve ikinci 45 dakikalarına ilave edilen sürelerde 5 gole imza atan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, bu periyotta fileleri en fazla havalandıran futbolcu oldu.

Ali Korkmaz   | 28.07.2020
Sörloth uzatma dakikalarının krallığını da kimseye bırakmadı Fotoğraf: Onur Çoban /AA

İzmir

Süper Lig'de bu sezon atılan 875 golün 98'i müsabakaların uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Aytemiz Alanyaspor buldu.

Uzatma bölümlerinde 11 gol kaydeden Aytemiz Alanyaspor'u, 9 golle Demir Grup Sivasspor, 7'şer golle Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, 6'şar golle Beşiktaş, Trabzonspor, 5'er golle BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Gaziantep FK, 4'er golle Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, 3 golle Göztepe ve 2 golle Fraport TAV Antalyaspor takip etti.

MKE Ankaragücü'nün kalesinde 12 gol gördüğü uzatma dakikalarında Galatasaray, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor ise 9'ar gol yedi.

En golcü Alexander Sörloth

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Trabzonsporlu Alexander Sörloth, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu. Sörloth, bordo-mavili ekibin 6 gol ürettiği uzatma dakikalarında 5 gole imza attı.

Demir Grup Sivasspor'dan Mustapha Yatabare ile Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse uzatma bölümünde 4'er gol attı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da başladığı sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic de 4 gol üretti.

Süper Lig 2019-2020 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 364, ikinci yarılarında ise 511 gol atıldı.


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