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Spor, Futbol

Son şampiyon sezonu Denizli'de açıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Ercan Çakar   | 15.08.2019
Son şampiyon sezonu Denizli'de açıyor

İstanbul

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda 16 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.

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