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Spor, Futbol

Futbolda 16. haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Emrah Oktay   | 20.12.2019
Futbolda 16. haftanın programı

İstanbul

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

Yarın:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

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