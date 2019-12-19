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Spor, Futbol

Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yapılan Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübü PFDK'ye sevk etti.

Süha Gür   | 19.12.2019
Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yapılan Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübün yanı sıra Galatasaray'dan futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç'ı, Tuzlaspor'dan ise teknik direktör Gürses Kılıç ile futbolcular Gökhan Çıra ve Bayram Olgun'u PFDK'ye sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz ve kulüp görevlisi Ömer Kılıç'ın ise saldırı gerekçesiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı.

Tuzlaspor Kulübünün, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler, futbolculardan Bayram Olgun'un saldırı, Gökhan Çıra'nın ise sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca, Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç'ın da müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün de Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

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