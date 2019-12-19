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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Altay'ı 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Selçuk Kılıç   | 19.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği TFF 1. Lig temsilcisi Altay'ı 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda Ekuban'dan aldığı pasla soldan ceza alanına sokulan Avdijaj'ın yerden şutunda, kaleci Emre Koyuncu'nun çeldiği top Sturridge'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

56. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Sturridge'in ara pasında ceza alanı sağ kanadında Yusuf Sarı, topu yerden içeriye çıkardı. Altıpas içinde Ekuban, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

64. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, çizgi üzerinde Sturridge topu filelere yolladı.

71. dakikada bordo-mavili ekip farkı 4'e çıkardı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ivanildo Fernandes, kafayla topu filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Altay golü buldu. Tatos'un ceza alanı içinde kullandığı çift vuruşta, Paixao'nun yerden kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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