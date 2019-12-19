Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 16 turuna yükseldi

Bursa
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.
44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sunu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamroun, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
Maçın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
64. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakibinden topu kapan Ali Akman, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1
82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atanasov'un sol taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru hareketlenen Ali Akman'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakadan 2-1 yenik ayrılmasına rağmen kupada adını son 16 turuna yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.