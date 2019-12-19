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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bursaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 16 turuna yükseldi.

Elif Özlem Çelikler   | 19.12.2019
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Bursa

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.

44. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sunu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Hamroun, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Bursaspor beraberliği yakaladı. Rakibinden topu kapan Ali Akman, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

82. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atanasov'un sol taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru hareketlenen Ali Akman'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, müsabakadan 2-1 yenik ayrılmasına rağmen kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

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