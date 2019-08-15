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Spor, Futbol

TFF 1. Lig'de 57. sezon başlıyor

Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlayacak.

Hüseyin Eroğul   | 15.08.2019
TFF 1. Lig'de 57. sezon başlıyor

İstanbul

Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlıyor.

İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak TFF 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de başlayacak. Ligde normal sezon 2 Mayıs 2020'de sona erecek.

Şampiyon olan takımın yanı sıra 34. haftayı puan cetvelinin ikinci sırasında tamamlayan ekip, direkt Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele edecek üçüncü takımı ise play-off maçları belirleyecek.

Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off'larda Süper Lig için mücadele edecek.

Ligde ilk hafta programı 

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Necmi Kadıoğlu)

21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)

18 Ağustos Pazar:

16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

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