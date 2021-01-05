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Spor, Futbol

Sivasspor'un 'dede'sinden dalya

Sivasspor'un 37 yaşındaki "dede" lakaplı Fildişi Sahilli forveti Arouna Kone, Yukatel Denizlispor maçı ile Süper Lig'de 100. kez sahaya çıktı.

Serhat Zafer   | 05.01.2021
Sivasspor'un 'dede'sinden dalya

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Denizlispor ile yaptığı karşılaşmada ligde 100. kez forma giyerek "dalya" dedi.

Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren, gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutladığı için "dede" lakabıyla anılan Fildişi Sahilli forvet, 2017-2018 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı Süper Lig'de, 100 karşılaşmada görev aldı.

Kırmızı-beyazlılarda, attığı gollerle dikkati çeken 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sivasspor kariyerinde teknik direktörler Samet Aybaba, Tamer Tuna ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Arouna Kone, ligde 56 karşılaşmada ilk 11'de şans buldu, 44 karşılaşmada ise oyuna sonradan girdi.

Kenarda kalsa da teknik direktörlerin vazgeçemediği isim olan Arouna Kone, sonradan dahil olduğu 44 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Kone, ilk 11'de forma şansı bulduğu 56 maçta ise 23 gole imza attı. Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyen tecrübeli golcü, bu kulvarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

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