Euro
9.07
Dolar
7.39
BIST 100
1,503.87
Altın
1,946.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe'den orta sahaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna dahil etti.

Ali Korkmaz   | 05.01.2021
Göztepe'den orta sahaya takviye Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Isparta Gençlerbirliğispor’da başladıktan sonra Fenerbahçe’de profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve son olarak Ankaraspor’da forma giydi.

Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı’nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gole imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzun telefon görüşmeleri Kovid-19 tedavisini olumsuz etkiliyor
Slovakya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Endonezya’da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak’ta başlıyor
ABD’de Trump yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı
Kovid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devam ediyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

Fenerbahçe'den son 15 sezonun en iyi deplasman performansı

Göztepe'den orta sahaya takviye

Sivasspor'un 'dede'sinden dalya

'Ertelenen lig ve kupa maçları Antalya'da oynansın' önerisi

'Ertelenen lig ve kupa maçları Antalya'da oynansın' önerisi
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın golcüsü Ekuban

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın golcüsü Ekuban
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda