Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,889.10
BTC/USDT
101,400.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ne Türk Bayrağı çekildi.
logo
Spor, Futbol

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Halife Yalçınkaya  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in Bülent Uygun'la gerçekleştirdiği görüşme sonunda, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Stratcom Summit 24'te yapay zekanın siber güvenlikte kullanımı ele alındı
"Cihannüma İstanbul Forum 2024" ikinci gününde devam ediyor
Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs iş makinesine çarptı, 6 kişi yaralandı
AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı
Stratcom Summit'24'de kriz anlarında yapay zekanın desteği ele alındı

Benzer haberler

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

Fransa Süper Kupa maçı Katar'da oynanacak

Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un kadrosunda sadece 5 oyuncunun golü bulunuyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yolundaki rakipleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet