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Spor, Futbol

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

Önder Felek   | 05.11.2020
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 yendi

Sivas

Demir Grup Sivasspor-Karabağ

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Karabağ ile karşılaştı. Sivassporlu Ninga (solda) rakibi Zoubir ile mücadele etti. ( Serhat Zafer - Anadolu Ajansı )

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi.

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

11. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı.

31. dakikada Owusu'nun pasında Guerrier'in ceza yayı hafif sol çaprazından bekletmeden yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

37. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ninga, Hüseynov'u çalımlayarak ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Penaltı noktasının gerisinden vuruşunda topu direğin yanından auta gönderen Ninga, mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

66. dakikada Mahir Emreli'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi. 

71. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in pasında savunmadan seken top altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Kayode'nin kale alanından çapraz pozisyondan etkili vuruşunda kaleci Magomedaliyev, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73. dakikada Owusu'nun ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

84. dakikada Gradel'in kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden auta gitti.

87. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağdan topla ceza alanına giren Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 

88. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.

Mücadele, Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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