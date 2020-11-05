Euro
9.98
Dolar
8.43
BIST 100
1,180.02
Altın
1,948.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 05.11.2020
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı yendi

İstanbul

Üst üste üç sayılık basketlerle maça başlayan Anadolu Efes ilk molaya 11-0 önde girdi. İlk sayısını 3. dakikada bulan Maccabi Playtika, 9-0'lık serinin ardından peş peşe bulduğu basketlerle arayı kapattı ve 8. dakikada farkı tek sayıya indirdi (18-17). İsrail temsilcisi, Jones'in basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçmeyi başardı ve ilk çeyreği 24-22 üstünlükle tamamladı. 

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan ikinci periyotta ilk molaya önde giren taraf 33-28'lik skorla lacivert-beyazlılar oldu. Maccabi Playtika'nın pota altı savunmasına rağmen isabetli şutlarla skor üreten Anadolu Efes, rakibinin dış atışlarına çözüm üretemedi. Son saniyelerde 47-46 öne geçen İsrail ekibi karşısında serbest atışları sayıya çeviren Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketini engelleyemeyince Maccabi Playtika soyunma odasına 50-49 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe üst üste basketlerle 6-0'lık seri yaparak başlayan İsrail temsilcisine hemen karşılık vererek farkın açılmasına izin vermeyen Anadolu Efes, bu performansını sürdüremedi. Lacivert-beyazlılar net fırsatları değerlendiremezken, Maccabi Playtika rahat sayılar bulduğu bölümü 72-67 üstünlükle noktaladı.

Son çeyrekte Moerman'ın üç sayılık basketiyle 35. dakikada 80-78 öne geçerek skor üstünlüğünü elde eden Anadolu Efes, rakibinin üst üste gelen üç sayılık basketleriyle yeniden mağlup duruma düştü (84-82). Son dakikasına 87-87 eşitlikle girilen mücadelede Pleiss'in basketiyle öne geçen Anadolu Efes, son hücumda rakibinin sayı bulmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 91-89 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Fransa'da son 24 saatte 58 bin 46 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı ilk gönüllüde 'hiçbir yan etki görülmedi'

Benzer haberler

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı yendi

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı yendi

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Khimki'yi konuk edecek

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit

Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit
Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Yalçın Granit için başsağlığı mesajı
Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u yendi, Dunston tarihe geçti

Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u yendi, Dunston tarihe geçti