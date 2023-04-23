Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sivas
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde geride kalan 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.
Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James ile sarı kart cezalısı Ziya Erdal, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.