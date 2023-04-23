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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sivas

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde geride kalan 29 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James ile sarı kart cezalısı Ziya Erdal, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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