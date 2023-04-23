Arabam.com Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
İstanbul
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa evinde Arabam.com Konyaspor'u konuk etti.
İlk Yarı
6. dakikada Guilherme'nin soldan ortasına altıpasın solunda topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Bahoken'in sağdan ön direğe ortasına altıpas içinde dokunan Fall, topu ağlara gönderdi: 1-0
30. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberlik golünü buldu. Rakip yarı sahanın ortalarından soldan Pozuelo ile kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Calvo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
33. dakikada Eysseric'in yarı sahadan savunma arkasındaki pasına hareketlenen Bahoken'in kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, Sehic topu ayaklarıyla oyun alanının dışına uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.
45+6. dakikada soldan Guilherme'nin ortasına ceza sahasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
İlk yarı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
75. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Diouf'un, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Sehic topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eysseric'in şutunda top yandan dışarı gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.