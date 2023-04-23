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Spor, Futbol

Altaş Denizlispor'un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor'un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Erkan Tiryaki  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Altaş Denizlispor'un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig'e düşmesi kesinleşti Fotoğraf: Ali Ballı - AA

Ankara

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