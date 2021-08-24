Sivasspor lige iyi başlayamadı

Sivas
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da mücadele eden kırmızı-beyazlılar, yoğun maç programı dolayısıyla ligde beklenenin altında kaldı.
Ligin ilk 2 haftasında kalesinde 3 gole engel olamayan Sivasspor, rakip fileleri ise 1 kez havalandırdı.
Kırmızı beyazlılar, ikinci haftalar itibarıyla Süper Lig'de son 8 sezonundaki en kötü grafiğini sergiledi.
Sivasspor, Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda da ilk iki haftada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 3. haftasında ise 29 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.