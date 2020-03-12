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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral'dan koronavirüs mesajı

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok." dedi.

Mutlu Demirtaştan   | 12.03.2020
Juventuslu milli futbolcu Merih Demiral'dan koronavirüs mesajı

İstanbul

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, takım arkadaşı Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine sağlığının iyi olduğunu açıkladı.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullandı.

Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Rugani, Serie A'da koronavirüs bulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Serie A'da karşılaşmalar, koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

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