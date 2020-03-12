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Spor, Futbol

Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u PFDK'ye sevk etti.

Emre Doğan   | 12.03.2020
Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı. Trabzonspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un da çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği kaydedildi.

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