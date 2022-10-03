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Spor, Futbol

Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ligde 8 maçtır kazanamıyor.

Serhat Zafer   | 03.10.2022
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı

Sivas

Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon henüz 3 puan sevinci yaşayamadı.

Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine dün evinde oynadığı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında da son veremedi.

Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen ve ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 13 gole engel olamadı.

Süper Lig'de 4 puan toplayan Sivasspor, 17. sırada bulunuyor.

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