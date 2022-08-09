Dolar
17.93
Euro
18.34
Altın
1,795.70
ETH/USDT
1,686.70
BTC/USDT
23,134.00
BIST 100
2,785.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, taraftara takımlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Serhat Zafer   | 09.08.2022
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı

Sivas

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında sahalarında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatarak, ilk maçların sıkıntılı geçebileceğini belirtti.

Oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Tabii ki bu oyun bize yetmez. Hem Avrupa'da hem de ligde oynayacağımız için bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Acil şekilde transferimizi bitirmemiz gerekiyor. Hem Avrupa'da hem de ligde devam etmek istiyorsak eksik olan yerlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Ondan sonra da çalışarak iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Taraftar futbolcudan daha önemli"

Ligde bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a karşı zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor geçtiğimiz sezondan itibaren çok iyi transferler yaptı. Zor bir takım. Sahalarında 30-35 bin taraftara oynuyorlar. Biz o maçlara gittiğimiz zaman gıpta ediyoruz. İlk hafta sahamızda oynadığımız Gaziantep FK maçında bin 200 taraftar vardı. Onların da çoğu gurbetçi arkadaşlardı. Gerçekten çok üzüldüm. Bizim taraftarımız bu olmamalı. Haklı oldukları konu da olsa gelip takımı desteklemeleri gerekiyor. Taraftar futbolcudan daha önemli. Onların vereceği destekle futbolcu arkadaşlar daha coşkulu, daha istekli oluyor. Onların tezahüratları ile etkileniyor, karşı takıma baskı kuruyorlar. Onun için taraftara çok ihtiyacımız var. Mutlaka takımı desteklemeleri gerekiyor. Taraftar iyi gün dostu değil, kötü gün dostudur. Bu yolu onlarla beraber yürümek istiyoruz. Ben bu maçı saymıyorum. Bundan sonra onlarla beraber ilerlemek istiyorum. Onların desteği olmazsa bir yanımız eksik gibi oluyor. Onların coşkusuyla biz çok şey kazandırdık, bu sene de kazandıracağız. Benim en büyük hedeflerimden bir tanesi Avrupa'da başarılı olmak. Geçtiğimiz sezon gibi eksik gidip elenmek istemiyorum."

"Malmö iyi bir takım"

UEFA Avrupa Ligi play-off etabında muhtemel rakipleri Malmö'yü değerlendiren Çalımbay, İsveç ekibinin iyi bir takım olduğunu belirtti.

Malmö'yle hem oyuncu hem de hem de antrenör olarak karşılaştığını anımsatan Çalımbay, "Beşiktaş ile Türkiye'de 1-0 yenildik. Deplasmanda ise 4-1 yenerek eledik. Malmö ters bir takım. Ne olursa olsun oyun düzenini bozmayan, uzun oyunculardan kurulu, kanatlarını kullanan, tıpkı İngiliz ekolü gibi bir takım. Bana göre en kuvvetli takım bize çıktı. 3-4 oyuncu almamız lazım. Hepsinin ismini yönetime verdik. O maça arkadaşları hazır şekilde götürebilirsek, çok daha avantajlı duruma geçebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Çavuşoğlu: Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi her iki ülkenin (Türkiye-Slovenya) amacı
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu

Benzer haberler

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk
Galatasaray, Twitter Space ile transfer açıklayan ilk kulüp olduğunu duyurdu

Galatasaray, Twitter Space ile transfer açıklayan ilk kulüp olduğunu duyurdu
Spor Toto 1. Lig'de 60. sezon heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 60. sezon heyecanı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet