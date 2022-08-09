Dolar
17.91
Euro
18.28
Altın
1,793.86
ETH/USDT
1,689.50
BTC/USDT
23,045.00
BIST 100
2,785.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Slovacko maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Emrah Oktay   | 09.08.2022
Fenerbahçe'de Slovacko maçı mesaisi başladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'de dün HangiKredi Ümraniyespor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan futbolculardan Serdar Aziz, tedavisinin ardından bireysel çalışmasını sürdürürken, Joao Pedro saha çalışmalarına başladı.

Sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş ise takımla çalıştı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Slovacko müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Slovacko maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Slovacko maçı mesaisi başladı

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk

Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtsjö: Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet