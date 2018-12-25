Sivasspor 'kötü' başladı 'iyi' bitirdi

SİVAS - SERHAT ZAFER

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna iyi başlangıç yapamayan Demir Grup Sivasspor, teknik direktör değişikliğinin ardından yükselişe geçti.

Ligde 11. hafta sonunda toplanan 11 puan nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivas temsilcisi, bu göreve Hakan Keleş'i getirdi.

Keleş ile ilk maçta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Sivas temsilcisi, yakaladığı çıkışla dikkati çekti. Keleş yönetiminde Beşiktaş'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'i de deplasmanda yenmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, son 6 haftada 13 puan topladı.

Sezonun ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamlayarak 24 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, 9. sırada yer aldı.

İç sahada 16 puan

Özellikle evindeki maçlarda başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, iç sahada çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 16 puanı hanesine yazdırdı.

Sivasspor, iç sahada Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, Bursaspor'u 2-0, Göztepe'yi 2-0 ve MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2, Çaykur Rizespor ile 1-1, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sadece Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Sivas temsilcisi, deplasmanda çıktığı 8 maçtan ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 1,41 puan ortalamasıyla oynadı.

Robinho'dan 4 maçta ikişer gol

Demir Grup Sivasspor'un 34 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Robinho, ligin geride kalan bölümünde attığı ve attırdığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Kırmızı-beyazlıların geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve 17 haftalık periyotta 8 golle takıma önemli katkı sağlayan Robinho; Bursaspor (2), Evkur Yeni Malatyaspor (2), MKE Ankaragücü (2) ve Galatasaray (2) maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Emre Kılınç 4, Arouna Kone ve Muhammet Demir üçer, David Braz ve Douglas Pereira ikişer ve Hakan Arslan ile Serhiy Rybalka da birer golle takıma katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 17 haftalık süreçte rakip fileleri 24 kez havalandırdı, kalesinde 23 gol gördü.

Takımın vazgeçilmezleri

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 17 maçın tamamında 90 dakika görev alarak, bin 530 dakika sahada kaldı ve istikrar abidesi olarak dikkati çekti.

Robinho bin 440, Brezilyalı savunmacı David Braz bin 419, orta saha oyuncusu Emre Kılınç bin 361, savunma oyuncusu Douglas Santos bin 307, Cezayirli savunma oyuncusu Carl Medjani bin 165, Ziya Erdal bin 162 ve Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ise bin 108 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı oyuncuları oldu.

Sivasspor'un en hırçını Douglas

Kırmızı-beyazlı takımda iki kez kırmızı ve bir kez sarı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas Santos, en hırçın futbolcu olarak öne çıktı.

Bu oyuncuyu 4 sarı ve bir kırmızı kart ile Robinho takip etti. Emre Kılınç, Uğur Çiftçi ve David Braz dörder, Paul Papp, Carl Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Matias Bjarsmyr ikişer, Erdoğan Yeşilyurt, Delvin N'Dinga, Ali Şaşal Vural, Serhiy Rybalka, Muhammet Demir ve Gabriel Torje ise birer kez sarı kartla cezalandırıldı.