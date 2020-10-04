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Spor, Futbol

Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında 6 değişikliğe gitti. Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçında görevlendirdiği 6 ismi kulübeye çekti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 04.10.2020
Sergen Yalçın'dan 6 değişiklik

İstanbul

Bu sezon istediği sonuçları almakta güçlük çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı. 

Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu.

Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.

Josef de Souza ilk kez Beşiktaş forması giydi 

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Josef de Souza, siyah-beyazlı forma ilk kez Gençlerbirliği maçında tanıştı.

De Souza'nın yanı sıra yeni transferlerden Aboubakar ve Gökhan Töre de bu sezon ilk defa on birde sahaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta son maçını 3 Haziran 2016 tarihinde Osmanlıspor karşısında oynayan ve bir de gol atan Aboubakar 1219 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de sahaya çıktı.

Yalçın, Vida'yı kesti

Konyaspor maçında yaptığı hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Domagoj Vida'ya Sergen Yalçın'dan kesik geldi.

Sergen Yalçın, takımdan gönderilmesi de gündemde olan Vida'nın yerine Montero'ya forma verdi.

Beşiktaş'tan Azerbaycan'a destek

Azerbaycan ordusunun, Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşadığı sıkıntılı günlerde bir destek de Beşiktaş'tan geldi.

Siyah-beyazlı kulüp bir tribünü kaplayacak şekilde "Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan" yazan ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı bir pankart açarken, maç öncesinde hoparlörden Azerbaycan türküleri seslendirildi.

Takımı başkan Çebi uğurladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımla bir araya geldi.

Başkan Çebi siyah-beyazlı oyuncuları başarı dilekleriyle Vodafone Park'a uğurladı.

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