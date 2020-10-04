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Leicester City, ligde ilk mağlubiyetini aldı

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği mavi beyazlı ekip, West Ham United'a 3-0 yenildi.

Yunus Kaymaz   | 04.10.2020
Leicester City, ligde ilk mağlubiyetini aldı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup oldu.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, hiç isabetli şut üretemediği mücadeleyi 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı golleriyle 3-0 kaybetti.

Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.


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