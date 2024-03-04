Dolar
31.57
Euro
34.29
Altın
2,117.22
ETH/USDT
3,548.10
BTC/USDT
66,874.00
BIST 100
8,907.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “Memur-Sen Buluşması programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile TFF'ye tepki

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz"

Bozhan Memiş  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile TFF'ye tepki

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile oynadıkları derbinin hakemi Halil Umut Meler ve VAR'daki Koray Gençerler'i artık maçlarında istemediğini açıklayan Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine de erken seçime gidilmesi yönünde çağrı yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, isim verilmeden Galatasaray Kulübüne göndermede bulunuldu.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta TFF yönetimini istifaya davet ettiği hatırlatılarak, "Aylardır 'Federasyonumuzun arkasındayız.' diyerek, işlerine gelmeyince 'istifa' diye çağrı yapanların derbi maçtan sonraki düzeysiz tutumunu hayretle izledik. TFF Disiplin Kurulunu istediği saatte toplayıp, istediği şekilde nasıl karar aldırabildiğini tüm kamuoyu da ibretle izlemiştir. Bu çifte standartlar, Türk futbolunun geleceği için büyük endişe yaratmaktadır ve çok ciddi sosyal yaralanmalara fırsat verecek niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile oynanan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile VAR'daki Koray Gençerler'in kararlarına tepki gösterilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Futbolumuzda tüm kaosların içinde adı geçen ve sürekli Beşiktaş'ın kritik maçlarına ısrarla atanan Halil Umut Meler'in dün vermiş olduğu oyunun akışını değiştiren skandal kararlar, futbolun adaletine olan güveni ortadan kaldıran ciddiyette hatalardır. Derbide Cenk Tosun'un penaltı pozisyonunda VAR incelemesi yapılmaması, Omar Colley'in pozisyonunda hafta içi gözleri görmeyen VAR'ın bu maçta şahin kesilen gözleriyle kararın kırmızı karta döndürülmesi ve oyunun sistemli olarak yavaşlatılmasına göz yumulması, Türk futbolunda alışıldık hale gelen ancak asla alışılmaması gereken skandal kararlardır. VAR masasındaki tavrıyla her maçta takımımızı bilinçli bir şekilde doğrayan Koray Gençerler'i de unutmuyoruz. Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz."

Türk futbolunda yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası sonucu 3 kişi yaralandı
MİT Başkanı Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti
Yurt genelinde sıcaklıklar 10 derece düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz

Benzer haberler

Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile TFF'ye tepki

Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile TFF'ye tepki

Turkcell Süper Kupa maçının saatinde değişiklik

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor

Beşiktaş şampiyonluktan sonra derbi kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş şampiyonluktan sonra derbi kazanmakta zorlanıyor
Beşiktaş derbisini 1-0 kazanan Galatasaray, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Beşiktaş derbisini 1-0 kazanan Galatasaray, yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
Galatasaray’ın "Dolmabahçe kabusu"

Galatasaray’ın "Dolmabahçe kabusu"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet