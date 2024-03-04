Adana Demirspor 3 puanı tek golle aldı

Adana
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Marcao'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top sol direğe çarpıp dışarı çıktı.
12. dakikada ceza sahası içinde sol kanattan Mendoza'nın gönderdiği topa Balotelli'nin kale sahası önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Michut, ceza sahası içinde Salih Dursun ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Balotelli'nin penaltı vuruşunda top kaleci Sirigu'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Balotelli'nin topuk pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalan Milad'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Sirigu'dan oyun alanına geri döndü.
40. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanatta uzak mesafeden sert şutunda kaleci Sirigu son anda yükselerek topu kornere çeldi.
İkinci yarı
52. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Marcao'nun vuruşunda kale sahası içinde Gravillon'a çarpan top kornere çıktı.
55. dakika sol kanattan kullanılan köşe atışında Eysseric'in kale sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eysseric'in kullandığı serbest atışta top az farkla kalecinin solundaki direğin yanından dışarı çıktı.
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.