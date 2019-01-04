Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye transfer oluyor

MALATYA

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını belirtti.

Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile Sadık Çiftpınar transferi konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi.

Bu oyuncuya karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını ve Barış Alıcı'yı da 6 aylığına kiraladıklarını dile getiren Gevrek, transfer karşılığında bir miktar da para aldıklarını ifade etti.

Gevrek, ayrıca Mısır'ın Zamalek takımıyla forvet oyuncusu Khalid Boutaib'in transferi konusunda da prensipte anlaştıklarını sözlerine ekledi.