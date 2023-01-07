Derbi hazırlıkları tamam

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Emre Taşdemir, idmanın tamamında takımla, Kazımcan Karataş ise özel program dahilinde çalıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.