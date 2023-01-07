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Spor, Futbol

Derbi hazırlıkları tamam

Fenerbahçe ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yapacakları derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 07.01.2023
Derbi hazırlıkları tamam Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Derbi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

Galatasaray hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Emre Taşdemir, idmanın tamamında takımla, Kazımcan Karataş ise özel program dahilinde çalıştı.

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