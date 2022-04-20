MKE Ankaragücü şampiyonluk yolunda yara aldı

Ankara
Stat: Eryaman
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)
Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Maçın 72. dakikasında MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Eren Derdiyok'un kullandığı penaltıyı kaleci Serhat Öztaşdelen soluna uzanarak kurtardı.
Altındağ: "Verilmeyen penaltımız var, kırmızı kartlar var."
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu'ya 3-2 kaybettikleri maçın hakemlerini eleştirdi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altındağ, iyi hazırlanarak galibiyet planladıkları bir maçı kaybettiklerini dile getirdi.
"Hedefimiz üst lige çıkmak. Rakibimiz de ligde kalmak için mücadele ediyor." diyen Altındağ, şunları söyledi:
"İki takım için de iyi bir mücadele oldu. 5-6 haftadır da hakemlerden yana sıkıntımız var. Verilmeyen penaltımız var, kırmızı kartlar var. Bugüne kadar hakemle ilgili konuşmadık ama koskoca camianın hakkı kolay kolay yenmez. Burada emek veriliyor. Emeğin karşılığını almak istiyoruz. Hakemler de artık doğru kararlar versin. Verilmeyen penaltı pozisyonumuza bakın. Bundan önceki maçlarda verilen kararlar da incelenmeli. Kolay düdük çalıyorlar. Koskoca şehrin hakkı yenmez. Hakem camiasından biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Kimin hakkıysa versinler. Şahverdi'nin penaltı ve kırmızı kart pozisyonu var ama verilmiyor. Bunlar incelenmeli. Kaybettik, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip, Süper Lige çıkacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."
Eroğlu: "Şubat ayında 'Altınordu düştü' deniyordu"
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 7 hafta önce herkesin küme düştü gözüyle baktığı takımının çok iyi bir çıkış yakaladığını dile getirdi.
Ligde 7 haftadır kaybetmediklerini aktaran Eroğlu, "Ankaragücü bize kaybetti ama şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Burada deneyimli bir takıma karşı, bu seyirci önünde oynamak kolay değil. 2-0 önemli avantajdı ama MKE Ankaragücü birçok maçı geriden gelerek son dakikalarda çevirdi. Devreye 2-1 girmek moralimizi alta çekse de güvenimiz tamdı. Son haftalardaki oyun gücümüz çok etkili. Skorda 3-1'i yakalamamız öz güven sağlasa da biz de 10 kişi kaldık. 5'li savunmaya döndük. Çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. Başkente de Süper Lig yakışıyor. Umarım hak ettiklerini alırlar." ifadelerini kullandı.
Genç oyuncuları tecrübeli isimlerle bir araya getirdiklerini söyleyen Eroğlu, 41 puana yükseldiklerini hatırlatarak "43-44 puan kümede kalma barajı olur. Şubat ayında 'Altınordu düştü' deniyordu. Bir galibiyetin bize getireceği morali biliyorduk. Serinin başlangıcı için bu önemliydi. Herkesin 'Düştü' dediği Altınordu önemli bir çıkış yakaladı. 10 yıldır bu takımın teknik direktörüyüm, bir yıl hariç her sezon önemli galibiyet serisi yakaladık." diye konuştu.
MKE Ankaragücü Kulübünden hakem tepkisi
MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'ya 3-2 kaybettikleri maçın hakem yönetimine tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz aleyhine gerçekleşen hakem hatalarının artık 'tesadüf' olmadığından eminiz." denildi.
Yapılan hataların ardında kasıt bulunmadığına inanmanın, Altınordu müsabakasındaki hakem yönetimi sonrası artık mümkün olmadığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Şampiyonluk yolunda en kritik müsabakaların oynandığı dönem içerisinde bütün spor otoritelerinin tereddütsüz hemfikir olduğu ve aleyhimize gerçekleşen hakem hataları, şiddetini arttırarak devam etmektedir. Sistematik olarak kulübümüzün puan kayıpları yaşamasına neden olan tüm kararları, kamuoyunun takdirine bırakıyor, tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. MKE Ankaragücü herkese ve her şeye rağmen şampiyon olacaktır."
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Kamuoyuna Duyuru; pic.twitter.com/oO0EkVTPCe— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) April 20, 2022