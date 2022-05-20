Futbolda haftanın programı

İstanbul
TFF 2. Lig play-off mücadelesinde yarı final ilk karşılaşmalarının yanı sıra Turkcell Kadın Süper Ligi'nde de play-off ve play-out müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)
Yarın:
16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
22 Mayıs Pazar:
16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)
Spor Toto 1. Lig
Bugün:
17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
Yarın:
16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)
TFF 2. Lig play-off yarı final
Bugün:
16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)
20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey Fehmi Gerçeker)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Play-off:
Yarın:
Fenerbahçe-Hakkarigücü (Beylerbeyi 75. Yıl)
22 Mayıs Pazar:
16.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)
16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)
17.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor (Vodafone Park)
Play-out:
22 Mayıs Pazar:
14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK (Dudullu)
14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu (4 Eylül Spor Vadisi)
14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor (Atatürk 2 Nolu Yan Saha)
14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri (Hassa)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.