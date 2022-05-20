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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapılacak.

Süha Gür   | 20.05.2022
Futbolda haftanın programı

İstanbul

TFF 2. Lig play-off mücadelesinde yarı final ilk karşılaşmalarının yanı sıra Turkcell Kadın Süper Ligi'nde de play-off ve play-out müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

Yarın:

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)

TFF 2. Lig play-off yarı final

Bugün:

16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)

20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey Fehmi Gerçeker)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Play-off:

Yarın:

Fenerbahçe-Hakkarigücü (Beylerbeyi 75. Yıl)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)

16.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)

17.00 Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor (Vodafone Park)

Play-out:

22 Mayıs Pazar:

14.00 Dudullu-Kocaeli Bayan FK (Dudullu)

14.00 Bitexen Sivasspor-Kireçburnu (4 Eylül Spor Vadisi)

14.00 Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor (Atatürk 2 Nolu Yan Saha)

14.00 Hatayspor-Yukatel Kayseri (Hassa)

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