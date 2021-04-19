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Spor, Futbol

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, çalıştırdığı ekiplerle siyah-beyazlı ekibe karşı istediği sonuçları alamadı.

Göksel Cüneyt İğde   | 19.04.2021
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'a şansı tutmuyor

Sivas

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan ve futbolseverlerce ''Atom Karınca'' olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de yarın siyah-beyazlı ekibe karşı 32. sınavına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.

Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 31 resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 18 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un Beşiktaş'a karşı performansı

Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından geçen sezon yeniden çalıştırmaya başlayan Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 9 kez mücadele etti.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 4 kez mağlup ederken, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı 9 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe karşı mücadele verdi.

Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı kazandığı maçlar

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı Sivasspor'un başında 4, Kasımpaşa'nın başında ise 1 kez kazandı.

Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Beşiktaş'ı 3-0, 2-1 ve iki kez de 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1'le geçmeyi başardı.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı tek sınavını Denizlispor'un başında verdi. Çalımbay'ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Çalımbay, Sergen Yalçın'a karşı üstün

Çalımbay'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Yalçın'ın takımlarına karşı 5'i ligde 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Çalımbay, bu karşılaşmalarda 5 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Yalçın, Çalımbay'a karşı tek galibiyetini elde etti.

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