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Spor, Futbol

Gaziantep FK evinde 92 gün sonra kazandı

Gaziantep Futbol Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra galibiyete ulaştı.

Kerem Kocalar   | 16.12.2019
Gaziantep FK evinde 92 gün sonra kazandı Fotoğraf: Kerem Kocalar /AA

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasındaki İstiklal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak evinde 92 gün, ligde ise 41 gün sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 20 puana ulaşan Gaziantep ekibi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde 14 Eylül'de Beşiktaş'ı 3-2'i yenen Gaziantep ekibi, daha sonra 6. haftada evinde karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, 7. haftada ise Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.

9. haftada sahasındaki Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep ekibi, kendi evindeki Galatasaray maçını 2-0, 13. haftada da Yukatel Denizlispor karşılaşmasını 2-1 kaybetti.

Kendi sahasındaki son maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçen Gaziantep ekibi, kendi evinde 92 gün sonra kazandı.

Bu süre içerisinde 4 Kasım Pazartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, ligde ise 41 gün sonra galibiyet hasretini dindirmiş oldu.

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