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Spor, Futbol

Galatasaray kupada yarın Tuzlaspor'la karşılaşacak

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 16.12.2019
Galatasaray kupada yarın Tuzlaspor'la karşılaşacak Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.

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