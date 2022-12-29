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Spor, Futbol

PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Süha Gür   | 29.12.2022
PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, HangiKredi Ümraniyespor müsabakasındaki saha olayları gerekçesiyle disipline yollandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Atakaş Hatayspor müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarılırken, aynı müsabakada Atakaş Hatayspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Trabzonspor'un da VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesindeki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

6 kulübe ceza

PFDK Süper Lig'den 6 kulübe de çeşitli cezalar verdi.

Açıklamada, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında bazı tribünlerin kapatılması cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Ümraniyespor'a aynı nedenle 175 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a 186 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Trabzonspor'a da taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 84 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı tribünleri kapatma cezası kesildiği ifade edildi.

Kurulun, Arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK ise 56'şar bin lira para cezası verdiği belirtildi.

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