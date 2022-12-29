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Spor, Futbol

Giresunspor sahasında galip

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Bitexen Giresunspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Atakan Çıtlak   | 29.12.2022
Giresunspor sahasında galip Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

24. dakikada Bitexen Giresunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Alper Uludağ'ın ortasında ceza sahası içerisinde Sergio'nun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-0

32. dakikada Hanousek'in ceza sahasına yaptığı ortada Kitsiou boş pozisyonda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Onurcan Piri'den döndü.

45+1. dakikada Sergio'nun defansın arkasına attığı pasta Borja Sainz topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Borja Sainz'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Furkan Soyalp'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Veliu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Savicevic'in sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Günay Güvenç köşeye giden topu son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+5. dakikada Sergio rakiplerini çalımlayarak sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden pasında boş pozisyonda topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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