Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Malatya
1. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
7. dakikada konuk ekip öne geçti. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Aminu Umar, iyi yükselerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
10. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ponck'un pasıyla topla buluşan Yusuf Sarı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2
45+1 dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Haqi Osman, orta sahadan kaptığı topu Tetteh'e verdi. Tetteh'in bekletmeden gönderdiği pasta topla buluşan Rahman Buğra Çağıran, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
64. dakikadaPhiri'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlara gitti: 1-3
73. dakikada Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz: İyi oynadık, daha farklı olabilirdi ama önemli olan kazanmaktı
Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı futbolcularını kutladığını ifade etti.
İkinci deplasman galibiyetlerini Malatya'da aldıklarına dikkati çeken Korkmaz, "İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ederim. Bu durumda olmamızın en büyük sebebi sezon başındaki ilk 7 haftada alınan 1 puan. İşte son 7 haftada aldığımız 13 puan. Bu bazı şeyleri belirliyor ama her şeye rağmen oyuncularım, önümüzdeki maça da hazırlanıp inşallah kazanma adına bir adım daha atacak." ifadelerini kullandı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan: Kalite farkı sonucu belirledi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, takım olarak yaşadıkları zorluklara değinerek kolay bir maça çıkmadıklarını söyledi.
"Avrupa'nın en yaşlı liginde en genç oyuncularla oynuyoruz." diyen Arslan, "Maçın bütün özeti bu. 26-27 yaş ortalaması bizde 19,9 durumunda. Çocuklara da haksızlık yapmak istemiyorum. 2-0 kötü geriye düştük, sonra oyuncu değiştirdik. Karim Hafes girdikten sonra oyunun biraz daha şekli değişti. 2-1'den sonra 2-2 beklentimiz oldu. Bir pozisyon hatası yaptık ve üçüncü gol geldi. Rakip 3 önemli yabancıyı oyuna aldı. Biz de çocuklara kaldık, işin gerçeği bu. Ben geldiğimden beri 11 oyuncu gitmiş. Tabii altyapıyı seviyoruz, bazen onlara haksızlık oluyor. Çok hazır olmadıkları bir arenada oynuyorlar. Ona rağmen mücadele ettiler, takımıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Geçen hafta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüşmelerinin olduğunu hatırlan Arslan, "Takımın geleceğini iyi etüt etmek lazım. Dicko, Karim, Tetteh, Donsah, Campi gitsin lüksümüz yok. O zaman bu kulübe kilit vurulur, bu kadar basit. Bunu görmek ve bir an önce önlem almak gerekiyor. Bizim derdimiz devam ediyor, mücadelemiz sürüyor. İki düşen takımın mücadelesinde biz 11 kişi kaybetmiştik, onlar aynı takımla geldi. Sadece Fernandes oynamadı. Kalite farkı sonucu belirledi." değerlendirmesinde bulundu.
Bir basın mensubunun futbolcu Mustafa Eskihellaç ve Dicko'nun kadroda olmamasına ilişkin sorusuna Arslan, şu yanıtı verdi:
"Mustafa ve Dicko yoktu, benim de haberim yoktu. Başkan beyle Mustafa görüşmüş. Parası da geçen hafta yatmış. Geçen hafta cezalıydı. Bu hafta antrenmanlara bekledik ama başkan bey öyle karar almış. Mustafa'nın oynamayacağından teknik direktör olarak benim de haberim yoktu. Dicko ise parasal durumlardan dolayı, en az bir maaş yatarsa devam edebileceğini söyledi. Ömrümüz tükendi, çok ağır yük taşıyor çocuklar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.