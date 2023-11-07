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Spor, Futbol

PFDK'den Kayserispor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Mondihome Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verdi.

Emrah Altunkaya  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
PFDK'den Kayserispor'a para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynanan maçta gerçekleşen saha olayları nedeniyle Kayserispor'a 112 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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