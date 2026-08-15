Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'ndaki yangında 2 bin 480 dönüm alan zarar gördü Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadası'nda 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında 2 bin 480 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu sistemi tarafından yapılan ölçümlerde, Halkidiki Yarımadası'ndaki Kassandra Belediyesine bağlı Siviri bölgesinde 13 Ağustos'ta çıkan yangından etkilenen alanın 2 bin 480 dönüm olduğu tespit edildi.

Yangının kontrol altına alındığı ve bölgede aktif yangın bulunmadığı kaydedildi.

Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı çalışmaların sürdüğü, bu kapsamda 110 itfaiyeci ve 50 aracın görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

İskiri Adası'nda orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, İskiri Adası'nın Atsitsa bölgesindeki ormanlık alanda yerel saatle 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Açıklamada, yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

Yangına itfaiyeciler ve gönüllü ekipler başta olmak üzere uçak, helikopter ve su tankeri gibi araçlarla müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzaklaşmaları istendi.