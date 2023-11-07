Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

İstanbul
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:
"En alttan en üst lige kadar 164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini artırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme fırsatı sunması açısından çok özel bir yere sahip. Bu kupa sürpriz sonuçları ve mücadelesiyle yıllarca konuşulan birçok hikayeye sahne oldu. Bu tur için de temennimiz, fair play ruhuyla birlikte seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan, kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah herkesin gönüllerine göre versin. Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu'na da buradan ayrıca teşekkür ediyorum."
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor
Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor
Sakaryaspor-Ankaraspor
MKE Ankaragücü-İskenderunspor
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor
Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor
Manisa FK-GMG Kastamonuspor
Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler
Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor
Teksüt Bandırmaspor-Somaspor
Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928
Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK
Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK
Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Adanaspor-Esenler Erokspor
Bodrum FK-Menemen FK
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor
Göztepe-1461 Trabzon FK
Bitexen Antalyaspor-Kepezspor
Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminin ardından
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ve Manisa FK kulüplerinin yöneticileri açıklamalarda bulundu.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü Yöneticisi Muhammet Ali Bahar, Corendon Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Ertuğ, Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez ve Manisa FK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ali Gerdan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Belediye Derincespor ile eşleşen VavaCars Fatih Karagümrük'ün yöneticisi Muhammet Ali Bahar, hedeflerinin final olduğunu belirterek, "Avrupa kupalarına gitmenin en kolay yolu Türkiye Kupası’nı kazanmak. Bizim de bu sezonki hedefimiz final oynamak ve kupayı kazanmak. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Sağlıklı, sakatlıkların olmadığı müsabakalar diliyoruz. Tabii burada adaletli yönetilen maçların olması çok önemli. Final hedefiyle, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası’nda iyi bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Süper Lig’de bu sezon önemli bir kadro kurduk. Bol alternatifli bir kadromuz var. Futbol dışı etmenlerle bazı olumsuz sonuçlar oluyor. Biz güçlü bir şekilde yakaladığımız seriyi, güzel futbolu devam ettirerek, hem ligde hem de kupada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocaelispor ile eşleşen Corendon Alanyaspor'un yönetim kurulu üyesi Sefa Ertuğ ise "Bizim için de iyi bir kura çekimi oldu. Memleketimin takımını seçtim. Ligde de kötü gidişata son vermek istiyoruz. Antep maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz. Yeni hocamızla birlikte bu kötü gidişata inşallah son veririz." şeklinde konuştu.
Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez de "Şansımıza Süper Lig takımıyla karşılaşacağız. Bizim zaten 1. Lig’deki hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Kurada eşleştiğimiz takımın yöneticisi İzmitli. İki taraf için de hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
GMG Kastamonuspor ile eşleşen Manisa FK'nin yönetim kurulu üyesi Mustafa Ali Gerdan da şöyle konuştu:
"Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu kupa. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ligde de güzel sonuçlar almaya başladık. Kulübümüz ve şehrimiz adına hayırlı olsun. Bu sezon ligde play-off potasından çıkmak istemiyoruz. Üst sıraları hedefliyoruz. Kadromuz çok iyi. Yeni bir hocayla anlaştık. Ligi de iyi bir yerde bitirip, amacımız Süper Lig’e çıkmak. İnşallah bu sene çıkacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.