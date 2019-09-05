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Spor, Futbol

PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 05.09.2019
PFDK'den Fatih Terim'e 4 maç men

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 3. haftasında sarı-kırmızılı takımın Kayserispor ile yaptığı maçta sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı cezası verdiği belirtildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adamı 19 bin lira para cezasına çarptırdığı da kaydedildi.

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