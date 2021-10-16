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Spor, Futbol

Galatasaray'ın konuğu Konyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Ercan Çakar   | 16.10.2021
Galatasaray'ın konuğu Konyaspor

Istanbul

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

Galatasaray'da iki cezalı

Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray ile Konyaspor 41. randevuda

İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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