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Spor

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı

Yarışlara 64 ülkeden 2 bin 500 sporcu katılıyor.

Behçet Alkan   | 16.10.2021
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı

Nevşehir

Nevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışların startı, Ürgüp ilçe merkezinde sabah erken saatlerde verildi.

Sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için ter döküyor.

38 ve 63 kilometrelik etaplarda yarışan sporcular, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar ve Göreme çevresindeki vadilerde uzunlukları farklı iki parkurdan geçerek yeniden Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise diğer etaptaki güzergahlara ek olarak Zelve, Taşkınpaşa, Mustafapaşa ve Karlık köyünü takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp yarışı tamamlayacak.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların Kovid-19'a rağmen dünya genelinden önemli ölçüde katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, "Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan ve patika koşuları için yaratılmış gibi bir yer. Başka ülkelerde böyle doğal bir parkur yok. Diğer taraftan da Kapadokya'nın turizm alt yapısı güçlü, konaklama yeme-içme yerleri yeterli. Dolayısıyla bu durum da yarışın popülerliğinin artmasına neden oluyor. Biz de organizasyonu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu yarış aslında Avrupa standartlarının çok üstünde. Gelecek yıl sanırım ilgiden dolayı kayıtları çok daha erken vakitte kapatacağız." diye konuştu.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.


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